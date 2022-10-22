Российские десантники уничтожили батальон ВСУ, который был укомплектован македонскими и словенскими танками Фото: Александр КОЦ

Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной мехбригады украинских военных на криворожском направлении - те были укомплектованы македонскими и словенскими танками.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кадры досмотра уничтоженной техники.

Уточняется, что операция была совершена на Криворожском направлении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия уничтожила более 140 бойцов элитного батальона Вооруженных сил Украины. Уточняется, что в результате ударов более 140 украинских солдат погибли, еще около 250 получили ранения. Вся военная техника была уничтожена.

После официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что один из батальонов 56-й бригады Вооруженных сил Украины был почти полностью ликвидирован своими же войсками при отступлении.

До этого остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных силу Украины при отступлении были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России.