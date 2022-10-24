Комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России Фото: REUTERS

Комитет Госдумы РФ одобрил к первому чтению законопроект, ограничивающий распространение информации о нетрадиционных ценностях в России среди взрослых и детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции решение комитета.

"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". Предложить Совету Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Думы 27 октября для рассмотрения в первом чтении", - указано в документе.

В разработке законопроекта приняли участие около 400 депутатов, среди которых автор поправок - спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии всех партий. Изменения касаются ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних").

Не так давно Володин заявлял, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не ограничение их прав.

“В данном случае мы обсуждаем законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права. Не ограничить в правах, а защитить от пропаганды. Если жители нашей страны считают, что нетрадиционные ценности их достали, совершенно очевидно, что это наносит вред, мы должны от этого защититься”, - заявил он, основываясь на “многочисленных” жалобах, поступивших от граждан.

На данный момент продолжают исполняться лишь запреты относительно детей. Так Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, на которых была размещена брошюра, пропагандирующая нетрадиционные ценности среди детей.

При этом глава Роскомнадзора Андрей Липов предложил как можно скорее полностью запретить пропаганду ЛГБТ в России без возрастных ограничений. По его словам, ведомство уже заблокировало тысячи сайтов, пропагандирующие нетрадиционные ценности.