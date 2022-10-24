Россия направит генсеку ООН письмо по поводу готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой»

Полянский рассказал, что Россия направит в ООН письмо по поводу готовящейся Киевом провокации с "грязной бомбой". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва намерена проинформировать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о дополнительных деталях по провокации с «грязной бомбой», которую планирует Украина. Об этом сообщил в понедельник 24 октября зампостпреда России при Организации Объединенных наций Дмитрий Полянский.

«Мы направим сегодня письмо по этому вопросу генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу», - написал Полянский в социальной сети Twitter.

Ранее глава Генштаба ВС России Герасимов обсудил с американским коллегой возможное применение Украиной «грязной бомбы».

Опасения о подготовке «грязной бомбы» на Украине подтвердились, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В Госдуме России призвали созвать Совбез ООН из-за разработки Киевом «грязной бомбы». С такой инициативой выступил депутат от крымского региона Михаил Шеремет.