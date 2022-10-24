Лавров заявил, что риск использования Киевом «грязной бомбы» обсудят в ООН

Лавров заявил, что вопрос возможной провокации с "грязной бомбой" со стороны Украины в ближайшее время обсудят в ООН. Фото: REUTERS

Вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» в ближайшее время будет вынесен на заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в понедельник 24 октября глава российского МИД Сергей Лавров, добавив, что Совбез обсудит этот вопрос в ближайшее время. Лавров сделал такое заявление на пресс-конференции по итогам заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция пресс-конференции велась в российским дипломатическим ведомством, она доступна здесь.

«Могу сказать, что сегодня или завтра в Совете Безопасности (ООН) этот вопрос тоже будет обсуждаться», - сказал Лавров.

Ранее на сайте KP.RU сообщалось, что в Госдуме России призвали созвать Совбез ООН из-за разработки Киевом «грязной бомбы». С такой инициативой выступил депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Также сообщалось, что ООН призвала избегать эскалации конфликта на Украине из-за сообщений о «грязной бомбе». Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Также в Минобороны РФ рассказали, что такое «грязная бомба» и чем грозит ее взрыв. Подробности здесь на KP.RU.