Маск обозвал шахматиста Каспарова* в ответ на критику своего плана урегулирования украинского конфликта

Илон Маск назвал Каспарова* идиотом в ответ на критику своего плана урегулирования украинского конфликта. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск резко ответил шахматисту Гарри Каспарову* на критику своего плана по урегулированию украинского конфликта. Ранее чемпион мира по шахматам в одном из своих интервью посоветовал Маску, «сидящему в своем комфортном особняке», не давать советы Киеву.

В ответ на этот выпад миллиардер сравнил Каспарова* с айфоном и нелицеприятно высказался о его умственных способностях.

«Хотя это правда, что Каспаров* играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», - написал миллиардер в Twitter, уточнив, что у него «нет не то что особняка, но даже дома».

Напомним, ранее Илон Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта. План включает в себя несколько составляющих: проведение повторных референдумов под эгидой ООН на присоединившихся к России территориях, признание Крыма российским, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

После этого бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в нецензурной форме послал миллиардера к черту.

Также сообщалось, что британцы поддержали план Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине, а в Белом доме не поддержали.

Также Маск назвал компромисс по Крыму самым вероятным сценарием решения конфликта на Украине. По его мнению, США убедят Украину в необходимости отказа от попыток вернуть полуостров.

*Физическое лицо, признанное на территории РФ иностранным агентом.