Группа американских конгрессменов отозвала свое письмо к Байдену с призывом начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лидер группы конгрессменов США, ранее направивших письмо президенту Джо Байдену с призывом начать переговоры с Москвой по поводу урегулирования украинского конфликта, заявила об отзыве этого документа.

«Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения», - заявила во вторник 25 октября лидер группы Прамила Джаяпал, добавив, что берет на себя ответственность за это.

Напомним, три десятка влиятельных членов Конгресса подписали письмо, в котором призвали Белый дом начать прямые переговоры с Кремлём для урегулирования Украинского кризиса.

После этого немцы призвали США начать переговоры с Россией вопреки желанию Зеленского.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что в Белом доме оценили письмо от конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине.