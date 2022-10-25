В Британии назвали компетентными и эффективными удары России по энергосетям Украины

Британское издание назвало эффективными и компетентными удары РФ по критической инфраструктуре Украины. Фото: REUTERS

Компетентными и эффективными назвали российские удары по критической инфраструктура Украины эксперты британского журнала Economist.

Так, представитель украинской энергокомпании ДТЭК заявил изданию, что российские военные тщательно выбирали цели и наносили удары по ним очень методично. Эксперт допустил, что российским военным помогают профессионалы из энергетического сектора РФ.

Ранее сообщалось, что российские ВС 10 октября нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Минобороны РФ сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары по Украине наносятся в рамках спецоперации РФ.

Что изменит российский удар возмездия по критической инфраструктуре Украины, читайте здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.