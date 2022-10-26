WP: Киев увидел в письме конгрессменов Байдену о переговорах сигнал для Путина Фото: REUTERS

Киев увидел в письме конгрессменов президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

- Это обнадеживающий сигнал для Путина, - заявил собеседник газеты.

Тем временем, другой источник издания сообщил, что украинская сторона опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента Дональда Трампа.

Накануне группа конгрессменов направила в администрацию президента США письмо. В документе представители ведомства выражали свой призыв к переговорам с РФ об урегулировании ситуации на Украине. В частности, отмечалось, что к президенту Джо Байдену обратились три десятка членов палаты представителей. Однако, спустя непродолжительно время, лидер группы конгрессменов США заявила об отзыве этого документа.