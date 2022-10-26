Песков заявил, что Путин не поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьера Британии

Путин не поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьера Британии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не стал поздравлять Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Напомним, во вторник, 25 октября, король Великобритании Карл III назначил бывшего министра финансов страны Риши Сунака новым премьер-министром Соединенного Королевства. Монарх вручил новому премьеру мандат на формирование правительства. Новый кабинет министров должен быть сформирован в ближайшее время.

Сунак был избран премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии накануне после того, как его оппонент - лидер Палаты общин Пенни Мордонт - сняла свою кандидатуру.

Сайт KP.RU разбирался, откажется ли Лондон от антироссийского курса после назначения Сунака премьером Соединенного Королевства.