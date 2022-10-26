На Украине сообщили о взрывах в Сумской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сумской области Украины прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.

«Сообщают о взрывах в Сумской области», – сказано в Telegram-канале телеканала «Прямой».

Официальный сообщений о взрывах в регионе не было.

Напомним, ранее воздушная тревога прозвучала по всей Украине. Представители местных властей и администраций регионов Украины подтвердили сигналы тревоги на местах. Гражданам сообщают о ситуации в официальных Telegram-каналах.

Накануне воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины. Кроме того, сигналы тревоги звучали в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

Как писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подорвали военные возможности и потенциал режима Владимира Зеленского, вызвав истерику у Запада.