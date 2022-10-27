Арестович заявил, что ситуация под Херсоном меняется в "неприятную для Киева сторону" Фото: Соцсети

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.

"Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело", - заявил Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина*.

Ранее Арестович предупредил, что Украина может остаться без электричества и тепла на месяцы из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По данным Арестовича, уже сейчас на территории Украины 1,8 тысячи населенных пунктов отключены от водо-, тепло- и электроснабжения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон находится в полной безопасности.

"На херсонском направлении все стабильно, все благоприятно, более того, скажу так, нацисты терпят глобальные потери и поражение", - подчеркнул замглавы Херсонской области.

Напомним, власти региона также выразили мнение, что линию фронта нужно отодвинуть от Херсона в направлении Николаева, чтобы прекратить обстрелы мирного населения со стороны ВСУ.

* - внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов