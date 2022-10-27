CNN: глава ЦРУ Бернс тайно встретился с Зеленским в октябре 2022 года Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что глава ЦРУ встретился с Зеленским в октябре. «Будучи там, он подтвердил приверженность США предоставлению поддержки Украине <...> в том числе продолжению обмена разведданными», — сообщило издание со ссылкой на представителя американской администрации, чье имя не называется.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Это первый визит главы ФРГ с начала российской специальной операции. Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области после объявленной в регионе воздушной тревоги.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.