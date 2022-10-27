Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового мирового порядка Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового мирового порядка.

"Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше", - приводит его слова РИА Новости.

По мнению Блинкена, у США есть необходимые инструменты, чтобы делать все возможное для центральной роли в этом определении.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил о «необходимости мирового господства США». Политик искренне верит, что без вмешательства Америки в дела свободных стран, «в мире образуется вакуум, который могут заполнить плохие вещи». Однако россиян такое заявление лишь повеселило, большинство жителей России, наоборот, полагает, что без вмешательства США мир сможет вздохнуть свободно. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется. Путин с сожалением отметил, что «объективное развитие в сторону многополярности» наталкивается на сопротивление тех, кто старается «сохранить роль гегемона в мировых делах, контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку».