Около миллиона жителей Киева осталось без электричества 27 октября 2022 года Фото: Shutterstock

Глава украинской компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в Киеве без света остались около миллиона жителей.

"Сейчас в Киеве отключены 159 тыс. абонентов, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян", - приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Там добавили, что в Киевской области в четверг без света оставались более 500 тыс. человек, и 258 тыс. остаются без электроэнергии на данный момент.

Напомним, 27 октября, в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных районах Украины, назвав прежде всего Киевскую, Черниговскую и Житомирскую области, где сейчас вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Позже в офисе президента Украины заявили, что в результате удара в ночь на четверг, 27 октября, был поврежден крупный объект энергетической инфраструктуры страны, что привело к большому дефициту электроэнергии в центральном регионе.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.