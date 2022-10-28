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Политика27 октября 2022 21:47

Около миллиона жителей Киева осталось без электричества 27 октября 2022 года

Глава украинской компании YASNO Коваленко заявил, что в Киеве без света остались около миллиона жителей
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Около миллиона жителей Киева осталось без электричества 27 октября 2022 года

Около миллиона жителей Киева осталось без электричества 27 октября 2022 года

Фото: Shutterstock

Глава украинской компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в Киеве без света остались около миллиона жителей.

"Сейчас в Киеве отключены 159 тыс. абонентов, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян", - приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Там добавили, что в Киевской области в четверг без света оставались более 500 тыс. человек, и 258 тыс. остаются без электроэнергии на данный момент.

Напомним, 27 октября, в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных районах Украины, назвав прежде всего Киевскую, Черниговскую и Житомирскую области, где сейчас вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Позже в офисе президента Украины заявили, что в результате удара в ночь на четверг, 27 октября, был поврежден крупный объект энергетической инфраструктуры страны, что привело к большому дефициту электроэнергии в центральном регионе.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.