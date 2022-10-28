Байден прокомментировал слова Путина о ядерном оружии Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.

"Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своем подходе к этому. Он может все это завершить, уйдя с Украины", - приводит его слова РИА Новости.

Накануне на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена наносить ядерный удар по Украине. Российский лидер напомнил, что у РФ есть военная доктрина, в которой прописано, в каких случаях, в связи с чем и каким образом Москва считает возможным применение ядерного оружия.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не заигрывает с темой ядерной войны, указав на то, что о ядерной войне заговорил президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также посоветовал читать доктрину Российской Федерации, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на территории Украины.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.