CNN: Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США Фото: REUTERS

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон заявил, что президент России Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США.

Журналист уточнил, что первым признаком ослабления позиции Вашингтона в вопросе поддержки Киева стало письмо президенту США Джо Байдену от конгрессменов-демократов с призывом вступить в переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

«В течение нескольких месяцев <…> Путин ждал и наблюдал, надеясь на раскол замечательного вашингтонского консенсуса, достигнутого <…> Байденом в отношении необходимости делать все возможное для защиты демократии на Украине. Теперь, наконец, могут появиться первые трещины», — приводит слова Коллинсона РИА Новости.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, лидер группы конгрессменов США, ранее направивших письмо президенту Джо Байдену с призывом начать переговоры с Москвой по поводу урегулирования украинского конфликта, заявила об отзыве этого документа.

До этого подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive допустил прекращение поддержки Украины со стороны Запада осенью 2022 года. Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин сообщил, что США перешли на поэтапную поддержку Украины. По словам Девлина, средства и оружие, поступающее на Украину, стало сложнее отслеживать. Он связал, изменение схемы поддержки ростом недовольства со стороны американцев.

Профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер заявил, что поддержка Украины стала для США всего-навсего модным трендом, на замену которому в ближайшем будущем придет новый. Как считает автор, в американском обществе последних лет наблюдается тенденция, когда одна "актуальная повестка" затмевает другие и превращается на непродолжительное время в основную и единственную проблему.