Посол Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.

"Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)", - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, несмотря на "спекуляции" о том, что он в разы больше американского.

Ранее заместитель главы делегации Российской Федерации в ООН Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть на свою территорию размещенное в Европе ядерное оружие. Также Белоусов подчеркнул необходимость прекращения практики совместных ядерных миссий НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обязательства ДНЯО полностью отвечают интересам ядерных и неядерных стран и подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Также Путин отметил, что все соблюдающие ДНЯО страны должны иметь доступ к мирному атому и заявил о готовности РФ делиться своим опытом в сфере атомной энергетики.