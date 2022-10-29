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НовостиПолитика29 октября 2022 1:08

Посол Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину

Дипломат подчеркнул, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Посол Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину

Посол Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину

Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.

"Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)", - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, несмотря на "спекуляции" о том, что он в разы больше американского.

Ранее заместитель главы делегации Российской Федерации в ООН Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть на свою территорию размещенное в Европе ядерное оружие. Также Белоусов подчеркнул необходимость прекращения практики совместных ядерных миссий НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обязательства ДНЯО полностью отвечают интересам ядерных и неядерных стран и подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Также Путин отметил, что все соблюдающие ДНЯО страны должны иметь доступ к мирному атому и заявил о готовности РФ делиться своим опытом в сфере атомной энергетики.