Энергодар обесточен после ударов ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Энергодару Запорожской области, в результате чего электроснабжение города было нарушено.

«Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждения линии электропередач. Идет переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено. Ситуация под контролем», – написал в Telegram глава администрации Энергодара Александр Волга.

Как писал сайт KP.RU, неделю назад ВСУ нанесли удар по въезду в Энергодар, а также выпустили три артиллерийских снаряда по гостинице в городе, где проживают сотрудники Росэнергоатома. В момент удара их не было в здании.

В начале сентября Энергодар был обесточен в результате массированного обстрела города украинскими войсками. В середине октября ВСУ совершили теракт, нанеся удар по администрации города.