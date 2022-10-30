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НовостиПолитика30 октября 2022 13:29

Видео с уничтожением украинских диверсантов в Энергодаре показало Минобороны РФ

Российские войска открцыли огонь по диверсантам, направлявшимся в сторону города по воде
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Видео с уничтожением украинских диверсантов в Энергодаре показало Минобороны РФ

Видео с уничтожением украинских диверсантов в Энергодаре показало Минобороны РФ

Фото: REUTERS

Министерство обороны России показало видео с уничтожением украинских диверсантов, которые пытались организовать атаку на Энергодар Запорожской области

На кадрах видно, как диверсанты направляются по воде в сторону Энергодара, затем их российские силы отрывают по ним огонь. Видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска ликвидировали около 30 диверсантов, которые совершили попытку проникнуть на территорию Запорожской атомную электростанцию (АЭС).

Тем временем ВСУ нанесли удары по Энергодару, в результате чего электроснабжение города было нарушено. Неделю назад украинские войска нанесли удар по въезду в Энергодар, а также выпустили три артиллерийских снаряда по гостинице в городе, где проживают сотрудники Росэнергоатома. В момент удара их не было в здании.