Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в районе Очакова Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении удара по центру подготовки сил спецопераций украинской армии. Об этом сообщило в ежедневной сводке Минобороны России.

Сообщается, что центр подготовки сил спецопераций ВСУ находился в Николаевской области.

«В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ», - сказано в сводке российского оборонного ведомства.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям, подвергая риску мирных жителей.

Тем временем видео с уничтожением украинских диверсантов в Энергодаре показало Минобороны России.

Также сообщалось, что Украина использовала зону безопасности «зернового коридора» для атаки на корабли в Севастополе. Дроны запустили из порта Одессы и c одного из кораблей, что был зафрахтован Киевом для перевозки зерна.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.