В Запорожье прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько взрывов прогремело в Запорожье вечером в воскресенье 30 октября. Об этом пишут украинские СМИ. Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Тем временем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям, подвергая риску мирных жителей. Рогов, который также является председателем движения «Мы вместе с Россией», рассказал, как ВСУ превращают областной центр в укрепрайон.

Ранее сообщилось, что российские войска нанесли удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в районе Очакова.

Тем временем Украина использовала зону безопасности «зернового коридора» для атаки на корабли в Севастополе. Дроны запустили из порта Одессы и c одного из кораблей, что был зафрахтован Киевом для перевозки зерна.

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