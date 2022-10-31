Часть железнодорожных веток Украины обесточена Фото: REUTERS

Часть железнодорожных веток Украины обесточена. Такое заявление в понедельник, 31 октября, сделали Украинские железные дороги (компания «Укрзализныця»), отметив, что на маршруты вышли тепловозы.

«В связи с утренними обстрелами энергетической инфраструктуры обесточены участки. Используются резервные тепловозы, все поезда продолжают движение», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Кроме того, сообщается, что сейчас на более чем 30 минут задерживается поезд «Киев – Ужгород», а также задерживаются скоростные поезда «Киев – Днепр» и «Киев – Краматорск».

Напомним, сегодня, 31 октября, по всей Украине в очередной раз была объявлена воздушная тревога. Как писал сайт KP.RU, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове. В заявлении говорилось о том, что в небо над Киевом поднялся столб дыма. Кроме того, сообщилось, что части Харькова исчез свет, а сообщение об ударах по городу подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах по объекту критической инфраструктуры города, а мэр Киева Виталий Кличко также заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры украинской столицы, подчеркнув при этом, что часть города обесточена, а также указав на проблемы с водоснабжением.