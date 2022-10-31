"Это не все, что мы могли бы сделать": Путин прокомментировал ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин раскрыл, являются ли массированные удары по инфраструктуре Украины ответом на атаку Севастополя

По его словам, "отчасти так и есть". При этом глава государства добавил, что это не все, что могла предпринять российская сторона в качестве ответной реакции на произошедшее.

- Отчасти так и есть! Но это не все, что мы могли бы сделать, - сказал Путин 31 октября во время выступления на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

С 10 октября 2022 года с начала специальной военной операции на Украине были нанесены самые мощные удары по инфраструктурным объектам в различных регионах и городах Украины. Ударам подверглись Киев, Харьков, Львов, Одесса и другие города. Сейчас российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Незалежной.