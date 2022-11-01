В Европе прогнозируют снижение газовых затрат из-за теплой погоды в ноябре 2022 года Фото: REUTERS

Синоптики спрогнозировали теплую ноябрьскую погоду в Европе. В связи с чем потребление газа из хранилищ значительно снизится, пишет агентство Bloomberg на основании данных центров прогнозирования Maxar Technologies и Marex.

"Нельзя исключать эпизодических холодов в ноябре и зимнем сезоне 2022–2023 годов в целом", - считает метеоролог Maxar Мэтью Дросс. В начале месяца он предупредил о сильно превышающей норму температуру для сезона. Затем тепло продержится в течение всего месяца, после чего пойдет на спад, следует из данных Maxar. Другие метеорологи, пишет агентство, предрекают возвращение температуры к среднему уровню во второй половине месяца.

Дросс отмечает, что это самая теплая осень с 2000 года. В октябре 2022 температура ни разу не опускалась ниже 18 градусов. Агентство отмечает, что такие условия позволяют отсрочить отопительный сезон и не тратить газ из хранилищ. В издании уточняют, что средний уровень заполняемости хранилищ газом в Европе составляет 95%, а в Германии он достиг 99%.

Напомним, несколько ранее Bloomberg прогнозировал такой исход.

“Ожидается, что избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря», — цитирует издание ведущего аналитика и старшего метеоролога итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, - маловероятно, что Европа столкнется с длительным холодным периодом в ноябре”.

Кстати, потепление совпало с падением цен на газ. 16 октября 2022 года цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, это рекордно низкий показатель с 20 июня. А в начале октября запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы выросли до 90,12%, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE). На тот момент в хранилищах находилось 97 млрд куб. м газа из 107,7 млрд куб. м возможных.