Буксир с мирными жителями попал под обстрел в Херсонской области

Неизвестные напали на буксир с мирными жителями под Херсоном Фото: REUTERS

Группа неустановленных лиц обстреляла из огнестрельного оружия буксир с мирными жителями, которых эвакуировали из Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб в среду, 2 ноября 2022 года.

По предварительным данным, огонь по буксиру был открыт при подходе к набережной Голая Пристань. Данные о пострадавших уточняются. Нападавшие сумели скрыться. Ведется их розыск.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце октября украинские военные обстреляли район речного порта в Херсоне. Системы противовоздушной обороны сбили три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. К счастью, никто не пострадал.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины выпустили по Херсону четыре ракеты из HIMARS, пытаясь обстрелять гражданскую инфраструктуру города. Системы противовоздушной обороны сбили все выпущенные по Херсону ракеты.