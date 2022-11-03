Рогов сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС предотвращен теракт, сообщил Рогов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории Запорожской АЭС предотвращен террористический акт, подготовку к которому исполнители по заказу киевских властей вели с весны. Об этом рассказал в среду 3 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, на территории станции нашли схрон со взрывчаткой. Предполагается, что он был оставлен украинскими войсками еще в феврале-марте 2022 года, а осуществить подрыв должен был один из сотрудников атомной станции, которого планировала завербовать СБУ.

«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла», - цитирует Рогова РИА Новости.

Тем временем Запорожская АЭС начала поставлять тепло в дома Энергодара.

Что из себя представляет Запорожская АЭС и чего добивается Украина, обстреливая атомную электростанцию, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские власти перебрасывают в контролируемый боевиками ВСУ город Запорожье огромное количество иностранных наемников.

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