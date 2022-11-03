Военная спецоперация на Украине 3 ноября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 ноября 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не бояться начала ядерной войны. Украинский лидер публично обратился к гражданам своей страны и жителям Европы.

Херсон подвергся массированному обстрелу 18 ракетами со стороны ВСУ. 12 ракет были сбиты над городом системами противовоздушной обороны.

Движение гражданского транспорта через Днепр остановлено после окончания эвакуации с правого берега Херсонской области. Об этом сообщила администрация региона.

Украинские власти перебрасывают в контролируемый боевиками ВСУ город Запорожье огромное количество иностранных наемников. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуаций, распространил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

ВСУ возводят фортификационные сооружения вокруг Киева. Об этом сообщили в украинских сухопутных войсках.

Боевики Вооруженных сил Украины регулярно предпринимают различные попытки контрнаступательных действий на линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.