Президент Сербии Вучич предрекает Европе "адски тяжелую" зиму из-за холодов и роста цен на электричество Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич заявил на пресс-конференции журналистам, что зима 2022-2023 годов в Европе будет "адски тяжелой" из-за отсутствия поставок газа, высоких цен на электричество и холодной погоды.

"Через семь дней начнется похолодание, тогда начнут тратить резервы газа в Европе. <...> Как только у вас начинает уходить газ из хранилища и нет дополнительных вливаний газа, то цены подскакивают вверх, это сразу же поднимает цены на электричество. Я хочу сказать, что это ежедневно понимает цены на 50%, так что это будет адски тяжелая зима", - заявил Вучич.

Напомним, 1 ноября 2022 года, синоптики спрогнозировали теплую ноябрьскую погоду в Европе. В связи с чем потребление газа из хранилищ значительно сошло на нет. По прогнозам метеорологов относительно теплая погода ожидается всю зиму. Как сообщают СМИ аномальная погода позволит Европе более чем на месяц отсрочить отопительный сезон.

Потепление совпало с падением цен на газ. 16 октября 2022 года цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, это рекордно низкий показатель с 20 июня. А в начале октября запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы выросли до 90,12%, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE). На тот момент в хранилищах находилось 97 млрд куб. м газа из 107,7 млрд куб. м возможных.