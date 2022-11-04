Глава Пентагона Остин пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына в случае атаки КНДР против США или их союзников

В Пентагоне пригрозили покончить с режимом Ким Чен Ына в случае атаки КНДР на США или их союзников. Фото: REUTERS

Ядерная атака КНДР против Соединенных Штатов или их союзников приведет к концу режима Ким Чен Ына. Такую угрозу озвучил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с министром обороны Южной кореи Ли Чжон Соп.

«Любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима», - сказано в опубликованном на сайте Пентагона в четверг 3 ноября пресс-релизе по итогам встречи министров оборонных ведомств США и Южной Кореи.

В заявлении также сказано, что США и Южная Корея планируют усилить сотрудничество в различных сферах для того, чтобы сделать более эффективным противостояние растущим ядерным угрозам КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря.

Южная Корея запустила три ракеты в ответ на пуски КНДР. В Сеуле заявили о готовности «нанести точный удар по врагу».

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