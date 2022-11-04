Воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины

Еще в трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Фото: Александр КОЦ

Еще в трех украинских регионах объявлена воздушная тревога в ночь на пятницу 4 ноября. Речь идет о западных областях страны – Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской. Об этом

Воздушная тревога объявлена в трех регионах запада Украины – Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях, сообщают местные власти.

Ранее сообщалось, что в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога в ночь на пятницу 4 ноября.

Ранее командир отряда «Крым» допустил, что украинские военные идут на задания под воздействием наркотических веществ. Российский военнослужащий рассказал, как подразделения ВСУ идут прямо под артиллерийский огонь.

Ранее сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что все попытки атаки были отражены.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.