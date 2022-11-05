Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена в нескольких областях востока Украины, следует из данных «Карта воздушных тревог».

Сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, сообщается о взрывах в Харьковской области.

Напомним, ранее на Украине заявили о взрывах в Николаеве.

В субботу, 5 ноября, в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 5 ноября сирены прозвучали по всей территории Украины, в том числе Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в комментарии для "Комсомольской правды" выразил мнение, что ударами ВС России повреждено 45% всей энергетической инфраструктуры Украины.