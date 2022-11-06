Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе Фото: REUTERS

В Одессе прогремел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Общественное". Уточняется также, что при этом на территории города и Одесской области не объявлялась воздушная тревога.

Издание "Страна.ua" в Telegram-канале приводи аналогичную информацию. СМИ Украины не публикуют никаких подробностей на данный момент о причинах взрыва и реакции властей страны на происходящее.

В последний раз сайт KP.RU писал о массированном ракетном ударе по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. Ракеты были нацелены по крупнейшим городам: Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу и других. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве.

В тот день во всех областях была объявлена воздушная тревога. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов в стране наблюдаются новые перебои с электроэнергией.

Также 17 октября 2022 года воздушную тревогу объявили в Черкасской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях.