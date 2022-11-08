Twitter заявляет о рекордном приросте пользователей после покупки компании Илоном Маском

"Твиттер" заявляет о притоке пользователей после того, как компанию купил Илон Маск. Фото: REUTERS

Компания Twitter отмечает рекордный уровень прироста пользователей уже в первую полную неделю после того, как ее новым владельцем стал американский миллиардер Илон Маск. Об этом в понедельник 7 ноября пишет издание Verge, ссылаясь на внутренний документ компании.

По информации издания, ежедневный прирост пользователей социальной сети ускорился более чем на 20%.

Напомним, информация о том, что Илон Маск купил Twitter за $44 млрд, появилась весной 2022 года.

Позже миллиардер заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter. Бизнесмен объяснил, что сначала намерен дождаться результатов проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

В октябре Илон Маск объявил о завершении сделки по покупке социальной сети.

Позднее Илон Маск заявил, что хочет уволить половину сотрудников «Твиттера», чтобы сократить расходы. Bloomberg сообщает, что под сокращение попадут около 3,7 тысячи человек.

Чтобы быстрее получить прибыль, Маск допустил введение платных функций на платформе Twittеr.