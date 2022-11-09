Пушков прокомментировал решение ЕС о невозможности лимитировать цены на газ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Рядом невозможностей» назвал росийский сенатор Алексей Пушков ситуацию, в которой оказался Евросоюз. Так Пушков прокомментировал информацию о том, что ЕС больше не считает подходящим средством борьбы с энергетическим кризисом введение потолка цен на российский газ.

«Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две - невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине - не последние «невозможности», - написал Пушков в Telegram.

Напомним, издание Bloomberg, ссылаясь на евродипломатов, сообщило, что представители Европейского союза больше не рассматривают введение потолка цен на газ как подходящий метод борьбы с энергетическим кризисом.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на российский газ станет нарушением условий контрактов, которое повлечет за собой прекращение поставок.

Также президент России Владимир Путин заявил, что идея Запада ввести потолок цен на газ приведет к росту его стоимости.