Байден заявил, что вмешательства в ход голосования на выборах в конгресс США не было

Байден заявил, что никто не вмешивался в проведение промежуточных выборов в США. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил в среду 9 ноября, что вмешательства в прошедшие в стране промежуточные выборы не было. Об этом Байден сказал во время общения с журналистами в Белом Доме.

Байден назвал день выборов «хорошим днем для демократии и Америки», отметив рекордную явку избирателей, и заявил, что готов к сотрудничеству с представителями республиканской партии в Конгрессе вне зависимости от итогов выбоов.

«Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами», - сказал Джо Байден.

Ранее сайт KP.RU писал, что США обвиняют Россию в попытке вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые прошли 8 ноября 2022 года. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а бывший американский президент Дональд Трамп.

Об итогах выборов в Конгресс США 8 ноября 2022 года читайте здесь на KP.RU.

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