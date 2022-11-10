Экс-президент США Трамп назвал итоги промежуточных выборов своей личной победой

Трамп назвал итоги промежуточных выборов в США своей личной победой. Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал промежуточные выборы «разочаровывающими», но в то же время заявил, что итоги этих выборов являются большой победой для него лично. Об этом Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social в среду 9 ноября.

«Хотя в определенной степени вчерашние выборы были в чем-то разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа - 219 побед и 16 поражений в общем. У кого когда-либо было лучше?», - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вмешательства в ход голосования на выборах в конгресс США не было. Он также выразил готовность сотрудничать с республиканцами независимо от исхода выборов.

Ранее сайт KP.RU писал, что США обвиняют Россию в попытке вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые прошли 8 ноября 2022 года. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а бывший американский президент Дональд Трамп.

Об итогах выборов в Конгресс США 8 ноября 2022 года читайте здесь на KP.RU.

Что изменится после выборов в США 8 ноября 2022 года, читайте на KP.RU.