На Украине объявили воздушную тревогу в Полтавской и Харьковской областях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине 12 ноября объявили воздушную тревогу в четырех областях. Речь идет о Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Также по данным онлайн-карты тревог от Минцифры Украины, тревога была объявлена и на подконтрольной Киеву территории ДНР.

До этого сирены звучали на территории всей Украину. Продолжительность сигнала, согласно данным, составила примерно 30 минут.

Также сайт KР.RU писал, что в ночь на 30 октября 2022 года в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях. Позже воздушную тревогу власти объявляли в Кировоградской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.