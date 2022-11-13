ТАСС: в Луганске прогремели сильные взрывы

Очевидцы сообщили ТАСС о взрывах в Луганске. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Несколько сильных взрывов прогремели в Луганске вечером в воскресенье, 13 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что в южной части города произошел один сильный взрыв. После еще несколько взрывов зафиксированы в центральном районе Луганска.

«Был первый взрыв, потом около пяти прогремели в течение минуты. Самый мощный был примерно в 22:07, у меня в квартире задрожали все окна», - цитирует агентство рассказ жительницы Луганска по имени Юлия.

Также сообщается о поднявшемся над городом столбе дыма.

Тем временем Каховская гидроэлектростанция получила серьезные повреждения в ходе обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, уточнив, что ГЭС может быть восстановлена, однако ремонт с использованием современных технологий займет не менее года.

Ранее боец Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Станислав Лебеденко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кормят пленных российских военных испортившейся картошкой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР. Все студенты Донбасса, призванные в армию, вскоре отправятся домой.