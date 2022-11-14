Полянский заявил, что Запад использует ООН для легитимизации присвоения российских активов

Дмитрий Полянский заявил о попытках Запада легитимизировать присвоение российских активов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны пытаются использовать ГА ООН для придания видимости легитимности попыткам присвоить российские активы. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя попытки ряда стран провести резолюцию Генассамблеи ООН о привлечении России к ответственности и выплате репараций Украине.

«Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом - нащи бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы», - написал Полянский в Telegram-канале, уточнив, что у Генассамблеи ООН нет подобных полномочий.

Полянский предположил, что «ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины» и предложил западным странам проявить принципиальность до конца и возместить развивающимся странам ущерб, нанесенный столетиями колониальной политики, рабства, грабежа природных ресурсов, агрессий и вторжений.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что власти России должны выплатить Украине репарации за нанесенный ущерб в ходе военной спецоперации.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала аморальным предложение Германии и Польши о репарациях Украине со стороны России.

Тем временем экс-депутат Рады Кива заявил, что Польша потребует от России репарации в виде Львовской области.