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НовостиПолитика13 ноября 2022 23:58

NI: НАТО не пойдет на глобальный конфликт с Москвой ради Украины

Западные аналитики предположили, что США и НАТО «оставят» Украину, чтобы предотвратить развязывание глобальной войны
Мария ПАВЛОВА
Западные аналитики считают, что США и НАТО могут "оставить" Украину, чтобы не увеличивать риск глобального конфликта.

Западные аналитики считают, что США и НАТО могут "оставить" Украину, чтобы не увеличивать риск глобального конфликта.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и страны Североатлантичского альянса предпочтут «оставить» Украину, нежели пойти на прямой конфликт с Москвой и развязывание глобальной войны. Об этом пишет National Interest со ссылкой на аналитиков в сфере международной безопасности Бена Оллереншоу и Джулиана Спенсер-Черчилля.

Эксперты подготовили для издания публикацию о том, может ли украинский кризис перерасти в ядерный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.

«Жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав», - озвучили свой вывод эксперты, назвав его «неудобной правдой».

Оллереншоу и Спенсер-Черчилль также считают, что запас стратегического ядерного оружия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО уступает вооружениям, которыми располагает Российская Федерация.

Ранее то же издание сделало вывод, что Байден затягивает конфликт на Украине, несмотря на угрозы безопасности, что может привести к немыслимым последствиям.

Тем временем президент США Джо Байден пообещал не втягивать США напрямую в украинский конфликт и не развязывать третью мировую и заявил, что «не давал Украине карт-бланш».

Также глава МИД Венгрии заявил, что риск конфликта России и НАТО сохраняется, пока продолжается украинский кризис.