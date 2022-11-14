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НовостиПолитика14 ноября 2022 12:22

Песков оставил без комментариев сообщение о визите Зеленского в Херсон

Официальный представитель Кремля Песков заявил, что Херсон остается территорией РФ
Владимир РОМАНЕНКО
Песков оставил без комментариев сообщение о визите Зеленского в Херсон

Песков оставил без комментариев сообщение о визите Зеленского в Херсон

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль отказывается комментировать визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон. Об этом он заявил на брифинге журналистам 14 ноября 2022 года.

"Мы оставляем это без комментариев", - сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о поездке Зеленского в столицу Херсонской области. Однако он заявил, что Херсон - "это территория Российской Федерации".

Напомним, сегодня, 14 ноября, Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру, "миру для страны".

Тем не менее, военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявила 12 ноября 2022 года, что город Херсон остается административным центром субъекта России. Решение о переносе столицы области на официальном уровне не принималось.

В этот же день "глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года.