Европарламент проведет голосование по резолюции о признании России "террористическим государством" Фото: REUTERS

Фракция Европейской народной партии (ЕНП) заявила, что на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 21 ноября 2022 год депутаты намерены провести голосование по резолюции о признании России "террористическим государством". Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документы представителей парламента.

"На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство", - указывается в документе.

Напомним, ранее Сенат Польши принял резолюцию, где власти России названы "террористическим режимом".

Вместе с тем Эстония провела аналогичную процедуру. 18 октября 2022 года депутаты рийгикогу (парламента) Эстонии официально приняли решение о признании России "государством-спонсором терроризма".

Еще в сентябре 2022 года сообщалось ,что внесение России в список стран-спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.