Шольц призвал обсудить изоляцию Россию всех участников саммита G20 Фото: REUTERS

Все участники саммита «Большой двадцатки» должны обсудить изоляцию России, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно. Насколько изолирована Россия на этом саммите, и какие страны ее по-прежнему поддерживают», заявил политик журналистам.

Как отметил глава германского правительства, G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства, поэтому дискуссии и споры на саммите необходимы для того, чтобы «внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас».

Как писал сайт KP.RU, ранее Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не участвовать в саммите G20 на Бали.

В минувший четверг, 10 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер не поедет на саммит «Большой двадцатки», уточнив, что Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.