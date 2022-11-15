Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на саммите G20 на Бали подчеркнул важность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и намерение продолжать контакты. Трансляцию его выступления вел телеканал N-tv.

"Перед конфликтом (в Украине) я долго с ним говорил в Москве, после этого я с определенными перерывами говорил с ним по телефону, и я продолжу это делать", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что "считает важными" такие контакты и считает важным вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15 ноября 2022 года, Франция и Китай призвали к прекращению огня на Украине и возобновлению переговоров по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Лидеры стран заявили, что сделают со своей стороны все возможное для начала переговорного процесса.

Владимир Зеленский в свою очередь во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру, "миру для страны".

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры с Россией, и спецоперация будет продолжаться.