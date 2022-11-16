Польша повысила боеготовность после падения ракет в Пшеводуве

В Польше повышена боеготовность ряда силовых подразделений после взрывов в Люблинском районе. Фото: REUTERS

Польша повысила боеготовность ряда подразделений своих силовых структур после взрывов в Люблинском районе. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По словам Мюллера, речь идет о мерах, предусмотренных законодательством Польши в подобных ситуациях. Повышена боеготовность не только ряда армейских подразделений, но и других силовых структур.

«В связи с возникшей ситуацией введены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур», - цитирует польского правительственного чиновника РИА Новости.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренный службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Также сообщалось, что премьер-министр Польши созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.