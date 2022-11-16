Польша повысила боеготовность после падения ракет в Пшеводуве

В Польше повышена боеготовность ряда силовых подразделений после взрывов в Люблинском районе.
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Польша повысила боеготовность ряда подразделений своих силовых структур после взрывов в Люблинском районе. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
По словам Мюллера, речь идет о мерах, предусмотренных законодательством Польши в подобных ситуациях. Повышена боеготовность не только ряда армейских подразделений, но и других силовых структур.
«В связи с возникшей ситуацией введены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур», - цитирует польского правительственного чиновника РИА Новости.
Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.
Экстренный службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.
Также сообщалось, что премьер-министр Польши созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.