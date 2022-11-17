Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле заявила, что в момент взрыва была с подельником Фото: REUTERS

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле Ахлам Альбашир рассказала о деталях преступления. По ее словам, в момент взрыва она была не одна и за ней велась слежка.

Как передает турецкий канал NTV HABER, террорист с позывным Хаджи находился рядом с местом теракта. Он посмотрел на толпу, после чего приказал Альбашир привести взрывное устройство в действие. Отмечается, что количество задержанных по подозрению в причастности к взрыву достигло более 50 человек.

Напомним, 13 ноября власти Стамбула сообщили о гибели четырех человек при взрыве в центре города. Силовики Турции называют произошедшее терактом.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв взрыва в Стамбуле выросло до шести, а число пострадавших до 53 человек.

Сообщалось, что подозреваемая в совершении теракта училась в разведшколе с американскими военными.