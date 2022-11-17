Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 17 ноября, подтвердил продление зерновой сделки еще на 120 дней.

Как писал сайт KP.RU, ранее в четверг, 17 ноября, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней, а позже эту информацию подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, указав на то, что ожидает официальных объявлений от Анкары и ООН.

«На основе решения, принятого ООН, Турцией, РФ и Украиной, соглашение о черноморском коридоре продлевается с 19 ноября 2022 года на 120 дней», - написал турецкий лидер в Twitter, также поблагодарив президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

Напомним, генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон продлить действие зерновой сделки, подчеркнув, что организация намерена полностью поддерживать координационный центр.