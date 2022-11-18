Президент Польши Дуда назвал падение ракеты на юге страны несчастным случаем

Президент Польши Анджей Дуда Фото: REUTERS

Падение ракеты в польском Пшеводуве было несчастным случаем, считает президент Польши Анджей Дуда.

«Скорее всего, это был несчастный случай. Упала ракета – на поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда», – заявил политик во время «Конгресса 590» в польском Жешуве.

Как отметил польский лидер, ни одна страна в мире не имеет такую систему противовоздушной обороны, которая защищает всю ее территорию. Дуда объяснил, что ракета упала рядом с сельскохозяйственными весами, где в этот момент находись два рабочих. Оба мужчины от полученных ранений погибли.

Ракеты упали на юге Польши во вторник, 15 ноября, в результате погибли два человека. Спустя сутки украинские военные признали, что 15 ноября они задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Сейме заявил, что Варшава готовилась к возможности падения ракеты на ее территорию.

Сайт KP.RU разбирался, чьи ракеты упали в Польше и повод ли это для войны НАТО с Россией.