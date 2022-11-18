Европарламент подготовил резолюцию о признании России "террористическим государством" к голосованию 23 ноября 2022 года

Депутаты парламента планируют провести голосование по резолюции на сессии в Страсбурге 23 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Европарламент (ЕП) подготовил окончательный вариант резолюции о признании России "террористическим государством". Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард. Депутаты парламента планируют провести голосование по резолюции на сессии в Страсбурге 23 ноября 2022 года.

"Депутаты ЕП в среду проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине", - заявила она.

Ранее сообщалось, что фракция Европейской народной партии (ЕНП) заявила о намерении провести на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 21 ноября 2022 год голосование по резолюции о признании России "террористическим государством".

Напомним, ранее Сенат Польши принял резолюцию, где власти России названы "террористическим режимом".

Вместе с тем Эстония провела аналогичную процедуру. 18 октября 2022 года депутаты рийгикогу (парламента) Эстонии официально приняли решение о признании России "государством-спонсором терроризма".