В ЛНР раскрыли, кто причастен к расстрелу российских военнопленных Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, кто устроил расправу над российскими военнопленными.

По его словам, их расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

- 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного станет целью №1 для наших военнослужащих, - рассказал Марочко ТАСС.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными. А незадолго до этого заявления в российском Минобороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ведомство потребовало от международных организация осудить расстрел российских пленных. Кроме того, в МИД призвали провести тщательное расследование ситуации.